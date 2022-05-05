Ізраїль не мовчатиме, – політолог припустив, на чию сторону стане держава

В Росії заявили, нібито ізраїльські найманці воюють разом з ЗСУ в Маріуполі. Експерти переконують, що тепер Ізраїль "скине" нейтралітет та допомагатиме Україні. Також ймовірно, що Кремль спеціально провокує Ізраїль.

Про це розповів 24 каналу політолог Ігор Чаленко.

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За його даними, Ізраїль дійсно почав надавати Україні деяку допомогу, зокрема екіпірування.

"Ізраїль вже за крок до зняття відповідних заборон. Але те, що стосується наступальної збої чи їхнього ППО, то про це говорити рано", – додав він.

Ігор Чаленко запевняє, що зважаючи на антисемітську політику Кремля, зрозуміло, що Ізраїль мовчати не буде.

В мене враження, що Кремль на сьогодні зробив ставку на арабські країни. Ймовірно, він буде навіть провокувати Ізраїль, щоб ті більше допомагали Україні. І чим більше Ізраїль зможе допомогти, тим краще,

– вважає політолог.

Водночас політолог Володимир Фесенко наголошує, що Ізраїль буде діяти обережно. За його словами, там побоюються, що Росія може надавати зброю Палестині й Ірану.

Російсько-ізраїльський скандал: важливі деталі

Нещодавно глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "найбільшими антисемітами були самі євреї". Такі аналогії викликали обурення і в Україні, і в Ізраїлі. Окрім того, він порівняв Володимиром Зеленського з Гітлером, адже той нібито теж мав єврейську кров.

Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що фактично слова Лаврова означають, що "євреї вбивали самі себе". У Тель-Авіві шоковані та чекають на вибачення Москви.

Згодом представниця МЗС Росії Марія Захарова видала чергову скандальну заяву, що, мовляв, в Маріуполі поруч з азовцями воюють ізраїльські найманці. Також вона дорікнула Тель-Авіву "роздуттям інформаційної кампанії".

Додамо, що Зеленський у відповідь на слова Лаврова зауважив, що Росія забула уроки Другої світової війни. Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія сповнена ненависті до інших народів. Коментарі Лаврова він назвав образливими.

А в Німеччині назвали абсурдним порівняння Зеленського з Гітлером. Держдеп охарактеризував слова Лаврова як "найогидніший прояв брехні".

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