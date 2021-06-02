Ізраїль не продаватиме зброю Білорусі

Ізраїль не торгуватиме зброєю з країнами, де панує диктаторський або проблемний режим. Незважаючи на пандемію, експорт зброї у Тель-Авіва виріс за 2020 рік.
Так Ізраїль не торгуватиме зброєю з Білоруссю та М'янмою. Про це 1 червня повідомив очільник Міноборони Бені Ганц.
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Експорт військової промисловості виріс на 15%
Обсяг експорту військової промисловості у 2020 році виріс на 15% і становить 8,3 мільярда доларів.
- 44% експорту – 800 мільйонів доларів – країни Азії, Тихого океану та Перської затоки,
- 30% – країни Європи, а також Азербайджан,
- 20% – країни Північної Америки,
- 4% – країни Африки,
- 2% – країни Південної Америки.
Чим торгували Ізраїль у 2020 році:
- 32% – знаряддя, боєприпаси, радари та електронні засоби проведення війни.
- 26% – безпілотники та аеронавтика для літаків та засобів спостереження.
Росія готова надавати зброю та війська Білорусі
Зазначимо, що раніше Росія підтвердила, що надасть зброю Білорусі у випадку збройного конфлікту. Про це повідомив глава Кремля Володимир Путін самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку під час зустрічі в Сочі. Проте про постійне перекидання військ на білоруську територію поки не мовиться.
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Білоруський диктатор запевнив, що в разі військового напруження військові та зброя Росії будуть у Білорусі протягом доби.