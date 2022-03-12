Ізраїль не пропонує Україні погоджуватися на жодні вимоги Росії, – ОП

Американські ЗМІ розповсюдили інформацію, що нібито прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет радив президенту Володимиру Зеленському погодитись з вимогами Путіна. В ОП це спростували.

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Беннет не пропонував погоджуватися на будь-які вимоги Росії.

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Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події,

– запевнив Подоляк.

Ізраїль теж спростовує

Високопосадовець в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю теж заявив, що це неправда. Він запевнив, що Беннет не рекомендував Зеленському прийняти пропозицію Путіна. За словами ізраїльського політика, розмова Зеленського та Беннета була хорошою.

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