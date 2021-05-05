Ізраїль не виходить із політичної кризи: Нетаньяху не зміг вчасно сформувати уряд

Очільник ізраїльського кабінету міністрів Біньямін Нетаньяху отримав мандат на формування коаліційного уряду після крайніх парламентських виборів у країні. Однак скористатися ним не зміг.
Джерело:Times of Israel
Строк дії мандату сплив із кінцем доби 4 травня. Та домовитися блоку Нетаньяху до того часу з іншими партіями задля створення коаліції так і не вдалося.
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Урядова криза в Ізраїлі триває роками
Біньямін Нетаньяху очолює уряд Ізраїлю та є представником партії "Лікуд". Однак її навряд чи можна назвати правлячою, попри перемогу на парламентських виборах 2021 року.
- Річ у тім, що в країні триває багаторічна урядова криза – ніяк не вдається сформувати стабільну коаліцію, яка б взяла на себе відповідальність за формування уряду.
- А через це парламент доводиться раз за разом розпускати та оголошувати нові вибори. Таке в Ізраїлі впродовж двох років відбулося аж чотири рази.
Нетаньяху не зміг сформувати уряд
От і у 2021 чинний прем'єр Нетаньяху не зміг домовитися з депутатами інших партій і сформувати коаліційний уряд. Він про це повідомив президента Реувена Рівліна у кінці дня 4 травня. Саме тоді спливав визначений законом строк мандата на формування кабінету міністрів.
Незадовго до півночі Нетаньяху поінформував президента, що не зміг сформувати уряд і повертає мандат (на формування камбіну – 24 канал) главі держави,
– повідомив речник президента.
Це означає, що політична криза в Ізраїлі не отримає розв'язання найближчим часом. Що ж буде далі – вранці 5 травня (або протягом 3 діб) має оголосити президент Рівлін. Варіантів є два:
- Або мандати повернеться до Кнесету, і його знову доведеться розпустити та оголосити нові парламентські вибори.
- Або Рівлін обере іншого кандидата на посаду прем'єра, і дасть йому 28 днів на формування коаліційного уряду.
Кандидати для цього, зауважимо, є. Це, зокрема:
- Яір Лапід, лідер партії "Єш Атід". На противагу Біньяміну Нетаньяху та "Лікуд", Лапід є політиком лівого спрямування.
- Або Нафталі Беннет – правий політик із блоку "Яміна". Який, що цікаво, відмовився увійти в коаліцію з правим же Нетаньяху.
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