Ізраїль образився на Польщу і відкликав посла: у чому причина

У Польщі діятиме закон, який фактично унеможливить повернення майна нащадкам жертв Голокосту. Президент Анджей Дуда підписав його 14 серпня.

В Ізраїлі цей закон назвали антисемітським. Реагуючи на нього, ізраїльський уряд вирішив відкликати з Польщі посла.

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У Польщі діятиме закон про реституцію майна: що це означає

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про реституцію майна.

Документ вносить поправки до адміністративно-процесуального кодексу, які сейм схвалив ще у липні 2021.

Вони свідчать, що нащадки жертв Голокосту майже втратять змогу повернути майно, конфісковане нацистами під час Другої світової війни та польською владою – після 1945.

Закон встановив строк реституції у 30 років, а конфіскації майна відбувалися, зрозуміло, значно раніше.

Ізраїль відкликав посла з Польщі через "аморальний закон"

Саме через цей польський закон Ізраїль обурився – і відкликав свого посла з Польщі.

Сьогодні Польща вперше ухвалила антисемітський і аморальний закон. Я доручив голові посольства у Варшаві негайно повернутися в Ізраїль для безстрокових консультацій,

– написав у твітері глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід.

Незабаром до Варшави мав би поїхати новий посол Ізраїлю. Та Лапід уточнив, що "на цьому етапі" ніхто до Польщі не поїде.

Адже у 1939 році єврейська діаспора у Польщі становила 10% населення і мала у власності приблизну п'яту частину майна країни.

При цьому Голокост не пережили 9 з 10 польских євреїв.

як пише DW, мовиться про дійсно значну кількість майна.

Нагадаємо, у липні Режисера церемонії відкриття Олімпіади звільнили, бо жартував про Голокост