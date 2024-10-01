Удари Ізраїлю по Лівану завдали "серйозних руйнувань", – ЗМІ

Операцію Ізраїлю в Лівані продовжується. Впродовж ночі ЦАХАЛ завдав численних ударів на півдні країни.

Внаслідок ударів Ізраїлю по Лівану було завдано "серйозних руйнувань". Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про обстріли Лівану

Протягом ночі Ізраїль провів ряд атак на південь Лівану, завдавши "серйозних збитків". Ізраїль завдав авіаударів, обстрілів з артилерії та великокаліберних кулеметів по різних об’єктах у південній мухафазі Лівану. Внаслідок цього було знищено магазини, завдано шкоди приватній власності та посівам.

За інформацією Ліванського національного агентства новин, ізраїльські авіаудари також уразили кілька об'єктів у сусідній провінції Набатія, після чого вночі розпочався "безперервний артилерійський обстріл".

Губернаторства Південний і Набатія розташовані по той бік північного кордону Ізраїлю з Ліваном.

Зауважимо, що у коментарі для ЗМІ ізраїльські офіційні особи зазначили, що операція під назвою "Північні стріли", яка спрямована проти угруповання "Хезболла", є обмеженою. Вони також підкреслили, що не мають наміру здійснювати довгострокову окупацію південного Лівану.