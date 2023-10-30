Ізраїльські танки помітили на під'їзді до Гази, ключову дорогу перерізано

Збройні Сили Ізраїлю розширили свій наземний наступ у Секторі Гази. Так, їхні танки вже перерізали ключову дорогу з півночі на південь.

Таким чином, ізраїльські танки дістались околиць міста Газа. Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

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Ізраїль перерізав ключову дорогу Сектора Гази

Так, ізраїльські танки перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь. Хагарі підтвердив цю інформацію.

За його словами, за останні кілька годин до Гази увійшли нові ізраїльські війська.

За даними очевидців, танки ЦАХАЛ помітили 30 жовтня на під'їзді до міста Газа. Окрім цього, зафіксована поява важких броньованих машин ЦАХАЛ у районі Зайтун.

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Нагадаємо, що спікер Палати представників Майк Джонсон анонсував окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю. Законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.

Миротворець ООН зазнав поранення під час мінометного обстрілу в Лівані. Два мінометні снаряди влучили в базу UNIFIL поблизу Хули, села на кордоні з Ізраїлем. Постраждалого евакуювали.

Станом на 30 жовтня відомо, що кількість загиблих у Секторі Гази зросла до 7 960. Міністерство охорони здоров'я Палестини в Рамаллі заявило, що поранень зазнали понад 20 000 осіб.

Крім того, 24 лікарні, які разом розраховані на 2000 ліжок, отримали вказівку про евакуацію в північній частині Гази.

Головна автомагістраль Сектора Гази – це дорога Салах аль Дін. Вона з'єднує територію від КПП "Рафах" на півдні до КПП "Ерез" на півночі.