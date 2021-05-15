Ізраїль знову під потужним ракетним обстрілом: люди тікають у бомбосховища, є жертва

В Ізраїлі 15 травня знову поновилися ракетні обстріли. Сирени повітряної тривоги спрацювали в Тель-Авіві та інших містах. Люди втікають у бомбосховища, внаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік.

Ситуація у центральній частині Ізраїлю продовжує бути напруженою. Вдень 15 травня зі Сектори Гази знову почали ракетні обстріли.

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Ізраїль знову обстрілюють

Сирени повітряної тривоги лунали у Тель-Авіві, Холоні, Бат-Ямі, Яффо, Рамат-Гані, Рішон ле-Ціоні та інших населених пунктах. За попередніми даними, зі Сектору Гази випустили щонайменше 30 ракет.

У результат атак бойовиків ХАМАС у Рамат-Гані загинув 50-річний чоловік. Про потерпілих наразі інформації немає.

У наближеному до Сектору Гази місті Сдерот ракета впала неподалік дороги, якою в той момент їхали автівки. Одній із них дивом вдалося вціліти.

Також ракета впала поблизу магазину в IKEA в Рішон ле-Ціоні.

Жителі Ізраїлю під час чергового загострення ситуації ховаються у безпечних місць. У мережі опублікували відео, як відпочивальники прямо з пляжів втікають у бомбосховище.

Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне

У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина регулярно повідомляють про жертв і потерпілих.

ХАМАС знову обстріляв Ізраїль: дивіться відео