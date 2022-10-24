Ізраїль реагуватиме на зближення Ірану та Росії: заява прем'єра

Ізраїль буде вимушений реагувати на зближення Росії та Ірану. Щодо цього питання вже тривають консультації із США.

Так, Ізраїль занепокоєний через зближення Москви й Тегерана на тлі постачання дронів. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід.

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Ізраїль не ігноруватиме союз Росії та Ірану

За словами чиновника, держава щоденно оцінює свої позиції щодо війни Росії проти України, а також стосунків держави-агресорки з Іраном.

Це не те, що ми збираємося ігнорувати або з чим плануємо нічого не робити... тому те, що ми маємо робити – це щодня переоцінювати й реагувати,

– сказав Лапід.

Він додав, що його країна тісно консультується зі США щодо цієї ситуації. Також прем'єр щодо цього розмовляв із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в четвер, 20 жовтня.

Ізраїль не надає Україні систем ППО

Західні ЗМІ писали, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва.

Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням протиповітряної оборони. Однак прохання відхилили. Країна вирішила надати системи раннього попередження, але не ППО.

До речі, Лапід, коментуючи відмову Ізраїлю надавати ППО, наголошує на необхідності "постійного захисту інтересів національної безпеки своєї країни".

Детальніше – Ізраїль відмовився надавати Україні ППО: відео