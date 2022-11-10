Ізраїль вдарив по колоні в Сирії: там могли бути іранські ракети, – ЗМІ

Ізраїль завдав авіаудару по колоні автомобілів на сході Сирії. Повідомляють про загиблих та знищену партію з контрабандою зброї.

Це сталось неподалік від Абу-Камала. Колону атакували, коли та перетнула кордон Іраку.

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Журналісти стверджують, що знищено кілька автомобілів, загинули щонайменше 10 осіб.

В машинах перевозили іранську зброю

За інформацією видання, місто Абу-Камала часто використовують бойовики, пов’язані з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

Іракські офіційні особи заявили, що колона танкерів перевозила легальну партію палива, яку Іран відправив до Лівану. Однак, як стверджують інші джерела, деякі з машин транспортували ракети та боєприпаси.

Ізраїльські військові ситуацію не коментують.

Іран має передати Росії ракети

Українська розвідка зазначає, що Росія та Іран уже досягли домовленостей щодо постачання балістичних ракет. Тегеран планує постачати їх літаками до тимчасово окупованого Криму та через Каспійське море до Росії. Припускають, що Росія зможе подвоїти атаки по Україні після того, як Іран надасть їй свої ракети.

Раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що Росія може використати іранські ракети вже в листопаді.

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