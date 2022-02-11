Ізраїль вивозить сім'ї дипломатів і рекомендує відмовитися від поїздок в Україну

Ізраїль почав евакуацію родин свої дипломатів на фоні загрози російського вторгнення. Крім того, уряд країни рекомендує своїм громадянам не їхати до України.

Також уряд країни звернувся до своїх громадян, які проживають в Україні. Їм радять переглянути необхідність перебування в нашій країні.

Зауважте Чорногорія радить своїм громадянам залишити Україну

Ізраїль вивозить родини дипломатів

На тлі загрози вторгнення Ізраїль почав евакуацію родин дипломатів. Однак посольства працюватимуть у штатному режимі.

МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів. Посольство продовжує свою роботу?

– йдеться в заяві посольства.

Крім того, у посольстві рекомендують своїм громадянам, які перебувають на території нашої держави, зареєструватися на сайті Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Евакуація дипломатів та рекомендації не відвідувати Україну

Через загрозу вторгнення Росії до України уже низка країн евакуювала членів родин своїх дипломатів. Зокрема, США, Велика Британія, Австралія та інші. Однак посольства продовжують працювати.

Також через загрозу вторгнення іноземні країни рекомендують своїїм громадянам утриматися від поїздок в Україну. Щобільше, Південна Корея узагалі заборонила поїздки в нашу країну. Тим часом Норвегія не рекомендує не лише утриматись від поїздки в Україну, а й в Росію та Білорусь.

Де теми – Байден закликав американців негайно виїхати з України: дивіться відео