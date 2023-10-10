З Лівану по Ізраїлю випустили приблизно 15 ракет: у відповідь ЦАХАЛ атакував Хезболлу

Між Ізраїлем і палестинськими бойовиками тривають активні бойові дії. Так, в ЦАХАЛ заявили, що на ізраїльську територію з Лівану запустили близько 15 ракет.

Наразі південь Лівану контролюють вороже Ізраїлю угруповання Хезболла. Зрештою ізраїльська армія змогла відповісти своїм противникам з ліванської сторони.

До теми Кількість невпинно росте: скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

Ліван випустив по Ізраїлю понад 15 ракет

У ЦАХАЛ наголосили, що з ліванської території на Ізраїль вдруге пустили ракети, ймовірно, бойовики угруповання Хезболла. Загалом по ізраїльській території випустили близько 15 ракет.

Винищувачі ППО успішно перехопили чотири ракети, десять інших впали на відкриту місцевість,

– наголосили в Армії оборони Ізраїлю.

Зрештою ця провокація з ліванського боку не залишилася без відповіді ізраїльтян. Через 20 хвилин після обстрілу у ЦАХАЛ повідомили, що ізраїльські військові атакували військові об'єкти Хезболли.

"У відповідь на обстріли, здійснені нещодавно з території Лівану, танки ЦАХАЛ атакували два спостережні пункти терористичної організації Хезболла", – мовиться у дописі.

Наостанок у ЦАХАЛ запевнили, що ізраїльська армія готова до будь-яких можливих сценаріїв ескалації конфлікту. Тому військові продовжить захищати жителів Держави Ізраїль.

Раніше на Ізраїль запускали ракети з Лівану