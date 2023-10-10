"Не війна, а різанина": у звільненому кібуці в Ізраїлі знайшли тіла 40 дітей і немовлят, – ЗМІ

Бойовики ХАМАС продовжують вчиняти воєнні злочини про цивільного населення Ізраїлю. Так, в одному зі звільнених населених пунктів країни ізраїльські солдати виявили 40 тіл загиблих дітей та немовлят

За попередніми даними, ці діти стали жертвами атаки палестинських бойовиків із Сектору Гази. У деяких з ізраїльських немовлят були також відрубані голови.

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Ізраїльські солдати виявили 40 тіл немовлят

Представники преси 10 жовтня були запрошені оглянути кібуц Кфар-Аза, який обстріляли терористи з Сектору Гази. Зокрема, там ЦАХАЛ продовжує вивозити тіла жертв із будинків, де їх вбили палестинські бойовики. Наразі відомо про понад 200 виявлених тіл цивільних громадян.

Крім того, журналісти побачили, що припарковані на вулиці автомобілі ізраїльської громади згоріли вщент. За попередніми даними, понад 70 озброєних бойовиків вторглися в громаду, а після того, як їх ліквідували солдати ЦАХАЛ, їхні тіла все ще лежать на землі.

Прокоментував події у Кфар-Азі генерал-майор ЦАХАЛ Ітай Верув. Він наголосив, що там відбувалася "справжня різанина".

Це не війна, це не поле бою. Ви бачите немовлят, матір, батька в їхніх спальнях, у захищених кімнатах, і як терористи їх вбили,

– сказав він.

Водночас військовий відмовився коментувати питання про загальну кількість жертв у цьому кібуці.

Наразі кордон Кфар-Ази все ще гаряча точка на лінії фронту, там солдати ЦАХАЛ стоять напоготові щодо будь-яких потенційних загроз від терористів. Крім того, журналісти також побачили ракети у небі й постріли мінометів, а також чули звуки артилерії.

Журналісти побачили бешкет, який коїли ХАМАС у Кфар-Азі / Відео i24news

Наразі ізраїльська армія виносить жертв, вкритих простирадлами з будинків. Однак наразі немає точної кількості загиблих у цьому кібуці, адже через численні міни-пастки солдатам все ще було важко перевірити кожен будинок.

Але спочатку армійський підрозділ присвячує себе вилученню тіл ізраїльських цивільних. Журналісти бачили, як їх, вкритих простирадлами, виносять із власних домівок, де вони були вбиті. ЦАХАЛ поки не має точної кількості жертв.

Наостанок солдати зазначили, що знаходили немовлят з відтятими головами, а також цілі сім’ї розстріляних у своїх ліжках. Там також є обвуглені будинки, оскільки терористи спалили їх, щоб вигнати мирних жителів, які ховалися всередині.

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