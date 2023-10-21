Скільки заручників тримають бойовики ХАМАС у полоні: кількість більша, ніж повідомляли раніше

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що у бойовиків ХАМАС у полоні 210 осіб. Ця цифра актуальна, але може збільшитися, адже військові продовжують вивчати нову інформацію щодо зниклих безвісти.

Про це повідомив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі. Він уточнив, що усіх заручників бойовики ХАМАС тримають на території Сектора Гази.

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Хагарі наголосив, що ЦАХАЛ продовжує опрацьовувати повідомлення щодо зниклих безвісти. Він наголосив, що 210 заручників у бойовиків ХАМАС – це підтверджені дані від сімей та близьких осіб, які зникли. До цього повідомляли про 199 заручників.

Крім того, в Ізраїлі наголосили, що до цієї кількості також не відносять Джудіт Раанан та її доньку Наталі. Їх бойовики ХАМАС відпустили уночі 20 жовтня.

Разом з тим, в Ізраїлі повідомляють, що від рук терористів вже загинуло близько 1 400 осіб. Водночас у Секторі Гази заявляють про 4 385 загиблих і 13 561 пораненого.

Бойовики ХАМАС вперше відпустили заручників

Увечері 20 жовтня стало відомо, що терористи вперше відпустили двох заручниць, які є громадянками США. Мовиться про 59-річну Джудіт Раанан та її 17-річну доньку Наталі. Бойовики ХАМАС заявили, що вирішили відпустити заручниць буцімто з "гуманітарних міркувань".

Відомо, що ХАМАС взяв жінок у полон в кібуці Нахаль-Оз напередодні дня народження їхнього родича, який Джудіт і Наталі планували відсвяткувати. Це сталося у перший день нападу – 7 жовтня. Згідно з останніми даними, їх вже переправили до Ізраїлю, вони перебувають на дорозі до військової бази.

Президент США Джо Байден наголосив, що таке звільнення заручниць – результат роботи американських чиновників.

"Наші співгромадяни пережили жахливе випробування за останні 14 днів, і я дуже радий, що незабаром вони об'єднаються зі своєю сім'єю, яка була охоплена страхом. Ці люди та їхні сім'ї будуть користуватися повною підтримкою уряду США, поки вони відновлюються та одужують, і ми всі повинні поважати їхнє приватне життя в цей момент", – заявив президент США.