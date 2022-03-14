Ізраїль взяв на себе місію посередника у завершенні російської агресії в Україні, – ОП

Ізраїль буде посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.

Також влада України веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у фейсбуці.

Увага Ізраїль офіційно засудив російське вторгнення в Україну

ОП перебуває на постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.

Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України,

– зазначив Єрмак.

Евакуація Українців та Ізраїль

Також він наголосив, що уже досягли перших результатів перемовин. Так, у межах евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – додав Єрмак.

Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах

Додамо, що раніше Ізраїль офіційно засудив російське вторгнення в Україну.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах України з Росією задля припинення війни – і як посередник, і як країна для перемовин.

Президент про Ізраїль як майданчик для перемовин: дивіться відео