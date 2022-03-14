Ізраїль взяв на себе місію посередника у завершенні російської агресії в Україні, – ОП
Джерело:фейсбук Єрмака
Ізраїль буде посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.
Також влада України веде інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у фейсбуці.
Увага Ізраїль офіційно засудив російське вторгнення в Україну
ОП перебуває на постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.
Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України,
– зазначив Єрмак.
Евакуація Українців та Ізраїль
Також він наголосив, що уже досягли перших результатів перемовин. Так, у межах евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.
"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – додав Єрмак.
Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах
- Додамо, що раніше Ізраїль офіційно засудив російське вторгнення в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Ізраїль може зіграти важливу роль у переговорах України з Росією задля припинення війни – і як посередник, і як країна для перемовин.
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