Ізраїль завдав ракетного удару по об'єктах в Ірані

Ізраїль у ніч на п'ятницю, 19 квітня, завдав ракетного удару по об'єкту на території Ірану. При цьому у Тегерані інформацію про удар заперечують.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника США.

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Іранські інформагентство Fars повідомило, що вибух було чути в аеропорту іранського міста Ісафахан.

У провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів, зокрема Натанз, центр іранської програми зі збагачення урану.

У кількох районах Ірану працювали системи ППО.

"Іранська протиповітряна оборона була активована в небі кількох провінцій країни", – йдеться в повідомленні державного агентства IRNA.

В Ірані інформацію про удар заперечили

Влада Ірану офіційно заявила, що збила кілька безпілотників, але відкинула інформацію про ракетну атаку.

"Кілька безпілотників були успішно збиті протиповітряною обороною країни, інформації про ракетну атаку поки що немає", – зазначив представник Іранського космічного агентства Хосейн Даліріан в соцмережі X.

Телекомпанія IRIB повідомила, що "гучні звуки, які лунали в кількох регіонах країни, були результатом активізації системи протиповітряної оборони для боротьби з декількома невідомими міні-дронами".

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Удар Ірану по Ізраїлю