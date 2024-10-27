Об'єкти ядерної програми і не тільки: ЗМІ дізналися, які цілі вразив Ізраїль в Ірані

У ніч проти 26 жовтня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану. Наслідки цієї атаки виявилися серйозними, адже було уражено виробництво ракет і, ймовірно, об'єкти, які були причетні до розробки ядерної зброї.

Операція зі знищення цілей в Ірані проводилася у кілька хвиль і отримала назву "Дні покаяння". Нині журналісти The New York Times поговорили з ізраїльськими та іранськими посадовцями, які розповіли про уражені цілі.

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Які цілі уразив Ізраїль під час атаки 26 жовтня

Ще раніше стало відомо, що Ізраїль завдав серйозних ударів по виробництву ракет. Зокрема, під атакою опинилися 12 об'єктів, які Іран використовував для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності. Як пише The Jerusalem Post, уражені цілі мали складне обладнання, яке Іран не міг виробити самостійно. Ймовірно, воно могло бути закуплене у Китаю.

Крім того, американські дослідники стверджують, що під час атаки 26 жовтня могла бути уражена будівля, відома під назвою Taleghan 2, яку використовують в рамках програми розробки ядерної зброї. Вона розташована у селі Парчин неподалік від Тегерану.

Відомо, що унаслідок атаки знищено системи ППО, які захищали критично важливі нафтопереробні й нафтохімічні заводи, а також системи, що охороняють велике газове родовище та порт на півдні Ірану. Зокрема мовиться про комплекси, які охороняли:

нафтохімічний комплекс Бендар-Імам-Хомейні в провінції Хузестан,

великий порт Бендар-Імам-Хомейні,

Абаданський нафтопереробний завод,

нафтопереробний завод для газового родовища під назвою Танге Біджар.

Відомо, що унаслідок знищення систем ППО загинули щонайменше 4 людини. В іранських ЗМІ заявляли, що кількість жертв може збільшитися.

Під час атаки 26 жовтня були знищені не лише комплекси ППО, а й радіолокаційні системи. Фактично, Ізраїль знищив 4 системи ППО С-300, які Іран придбав у Росії. Як зауважили у ЗМІ, три з чотирьох ЗРК, які були уражені 26 жовтня, захищали міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні.

Іранські джерела NYT стверджують, що тепер країна дуже вразлива. Своєчасно замінити системи ППО не вийде, а отже майбутні удари Ізраїлю по інфраструктурі чи ядерним об'єктам можуть бути ще більш руйнівними. Крім того, енергетичні об'єкти, які тепер залишилися без захисту ППО, мають критично важливе значення економіки Ірану. НПЗ та нафтохімічні заводи виготовляють мільйони тонн нафтопродуктів для експорту.

Що стосується ураження баз з виробництва ракет, про які стало відомо раніше, то мовиться про Falagh, Shaid Ghadiri та Abdol Fath. В Ізраїлі стверджують, що удар по цих об'єктах значно знизить можливості Ірану виготовляти балістичні ракети.