Хусити атакували судно в Червоному морі, Ізраїль відповів ударами по Ємену

У Червоному морі атакували грецький балкер Magic Seas під ліберійським прапором. Напад нагадує тактику єменських хуситів, хоча офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність. Ізраїль того ж дня завдав серії ударів по портам у Ємені, звинувачуючи хуситів у причетності до нападів на свої території.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Як стався напад на Magic Seas

За даними джерел з морської безпеки, напад на судно Magic Seas стався 6 липня поблизу узбережжя Ємену. Спершу з човнів відкрили вогонь із гранатомета, а потім чотири надводні дрони атакували судно, два з яких врізалися в лівий борт.

На судні спалахнула пожежа, пошкодивши вантаж. Озброєна охорона балкера відкрила вогонь у відповідь, повідомили в Управлінні морських торгівельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) та приватній охоронній фірмі Ambrey. Екіпаж балкера змушений був рятуватися після нападу на судно. Їх підібрало торгівельне судно, що проходило повз місце інциденту.

Ізраїль відповів авіаударами

У відповідь на цей напад Ізраїль 6 липня завдав серії авіаударів по єменських портах Ходейда, Рас-Іса та Аль-Саліф, а також по електростанції в місті Ходейда. Ізраїльські військові пояснили, що це стало відплатою за неодноразові атаки хуситів на ізраїльську територію.

Попри те, що хусити офіційно не взяли на себе відповідальність, приватна охоронна компанія Ambrey вказала, що почерк нападу схожий на тактику угруповання. Востаннє схожий інцидент у регіоні стався ще в середині квітня.

Раніше, у травні, президент США Дональд Трамп заявляв, що хусити погодилися припинити атаки в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці. Однак уже в червні бойовики знову погрожували ударами, якщо США втрутяться в ізраїльсько-іранський конфлікт. Після американських атак на ядерні об'єкти в Ірані хусити поки не підтверджували, чи виконають свою погрозу.