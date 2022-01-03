Ізраїль змінює правила в'їзду з 9 січня: що треба знати українцям

Ізраїль змінює правила в'їзду в країну для туристів. Зокрема влада заявила, що вакциновані та ті, хто перехворів на COVID-19, зможуть потрапити в країну.

Правила не стосуються людей з країн, які перебувають в червоній зоні карантину. Про це ЗМІ, з посиланням на МОЗ, повідомило 3 січня.

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Ізраїль змінює правила в'їзду для туристів

З 9 січня Ізраїль відкривається для щеплених та тих, хто перехворів на COVID-19 (за визначенням МОЗу країни) іноземних туристів, які прилітають з усіх країн, крім "червоних",

– мовиться у повідомленні.

Щоб потрапити у країну туристу необхідно:

зробити ПЛР-тест або антиген-перевірку перед вильотом до Ізраїлю;

здати ПЛР-тест відразу після прильоту в аеропорту імені Бен-Гуріона;

перебувати на карантині перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту.

У МОЗ заявили, що вакцинованими вважають людей, які зробили прививку Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Також з часу отримання другої чи бустерної дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів.

Також влада з 4 січня змінила правила в'їзду для громадян своєї країни. Тепер люди:

які прилітають з "помаранчевої" країни, повинні перебувати на карантині лише перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту, зробленого після прильоту;

однак щеплені або перехворілі громадяни, які повернулися в країну до півночі 4 січня, зможуть опівночі вийти з карантину без отримання другого негативного тесту ПЛР на коронавірус.

Громадяни Ізраїлю, які не мають вакцини та не хворіли на коронавірус повинні:

14 днів перебувати на карантині вдома;

його можна скоротити до 7 днів, зробивши ПЛР-тест по приїзду та в останній день карантину.

Коротко про останні зміни правил в'їзду для українців

Через Омікрон з 4 січня 2022 року ПЛР-тест протягом 48 годин до прильоту та 48 після потрібно здати всім вакцинованим туристам, які прямують на Кіпр.

Через погіршення епідеміологічної ситуації Чорногорія посилити правила карантину. Тепер людям без вакцинації заборонений в'їзд в країну.

Окрім того, з 27 грудня Чехія змінила правила в'їзду для українців – тепер обов'язковий негативний результат ПЛР-тесту навіть для вакцинованих.

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