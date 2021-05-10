В Ізраїлі стартували найбільші в історії військові навчання, попри масштабні заворушення

Армія оборони Ізраїлю 9 травня влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії. Вони мають назву "Вогненні колісниці" і були запланованими саме на ці дати.
Джерело:i24news
В ході навчань ізраїльські військові відпрацюють всілякі сценарії бойових дій і НС у всіх регіонах.
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План навчань
Військові будуть імітувати "місяць війни" вперше з моменту заснування ізраїльської армії, щоб підвищити бойову готовність. У навчаннях братимуть участь:
- регулярні та резервні сили ЦАХАЛу,
- міністерство оборони,
- національне управління з надзвичайних ситуацій,
- міністерство закордонних справ та інші органи безпеки.
Планується, що військові будуть відпрацьовувати дії у разі надзвичайних ситуацій, такі як надання допомоги цивільним, боротьба з вогнем та інші маневри в населених пунктах.
Напружена ситуація в Ізраїлі
- 7 квітня в Східному Єрусалимі спалахнули зіткнення між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями. Епіцентрами заворушень стала Храмова гора і район Шейх-Джаррах. Там, відповідно до рішення ізраїльського суду, силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей.
- За даними палестинського інформаційного агентства Wafa, основні зіткнення 8 травня ввечері й у ніч на 9 травня відбувалися у мечеті Аль-Акса. Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світло-шумові гранати і сльозогінний газ.