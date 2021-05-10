Ліва сторона загадкового обличчя: в Ізраїлі археологи знайшли фрагмент древньої лампи

У фундаменті будівлі в Єрусалимі археологи виявили половину бронзової лампи у формі чоловічої голови. Фахівці стверджують, що знахідці – щонайменше 2,5 тисячі років.

Дослідники вважають, що другий фрагмент обличчя могли відшукати декілька років тому під час розкопок у Будапешті. Ізраїльський фрагмент – ліва половина обличчя, будапештський – права.

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Угорський археолог Габор Лассаній висунув ще одну гіпотезу: 2 знахідки просто створили в одному ремісничому будинку.

Імовірно, що дві половини світильників створили в одному ремісничому будинку. Можливо, вони раніше були одним цілим,

– зауважив Лассаній.

Наразі ізраїльські дослідники планують розробити 3D-модель своєї знахідки та надіслати її до Будапешта. Тоді вчені спробують порівняти знайдені частини.

Деталі про знахідку