В Ізраїлі пройшла найбільша в історії акція протесту: на вулиці вийшли півмільйона людей

12 березня 2023, 12:44
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Джерело:

BBC

Суботній вечір 11 березня в Ізраїлі пройшов бурхливо. На вулицях Ізраїля відбулася найбільша в історії країни акція протесту.

У мітингах взяли участь сотні тисяч людей. Рекордна кількість ізраїльтян вийшла на вулиці у Хайфі, а ще близько 200 тисяч – долучилися у Тель-Авіві.

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Чому люди масово протестують

Мітинги тривають уже 10 днів і їх проводять проти намірів уряду радикально змінити судову систему.

Уряд Ізраїля планує надати значний вплив на процес відбору суддів та обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої й законодавчої гілок влади.

Масштабні протести в Ізраїлі / Фото Haaretz

Опозиція переконує, що ця реформа ослабить демократію в країні, але новообраний уряд вважає, що діє в цілковитих інтересах виборців. Так чи інакше, протести продовжуються, і люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.

Моторошна стрілянина в Ізраїлі: коротко

  • 9 березня близько 21:00 в Ізраїлі у центрі Свідків Єгови сталася стрілянина.
  • Як розповідає німецьке видання Bild, загинуло семеро людей. Невдовзі правоохоронці надали актуальні дані. Згідно з ними, загиблих уже восьмеро. Що стосується поранених, то їх, попередньо, теж восьмеро.
  • Згодом також стало відомо, що стрілянину влаштував колишній член організації. Журналісти зазначають, що він не був у списку екстремістів, а також не мав раніше проблем з законом. Утім, досі невідомо, що стало мотивом для масового убивства.
  • За даними правоохоронців, нападник діяв один. Ймовірно, він уже мертвий. Правда, достеменно незрозуміло, чи є він серед виявлених загиблих у центрі.
Автор: Анна Романюк