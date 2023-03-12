В Ізраїлі пройшла найбільша в історії акція протесту: на вулиці вийшли півмільйона людей

Суботній вечір 11 березня в Ізраїлі пройшов бурхливо. На вулицях Ізраїля відбулася найбільша в історії країни акція протесту.

У мітингах взяли участь сотні тисяч людей. Рекордна кількість ізраїльтян вийшла на вулиці у Хайфі, а ще близько 200 тисяч – долучилися у Тель-Авіві.

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Чому люди масово протестують

Мітинги тривають уже 10 днів і їх проводять проти намірів уряду радикально змінити судову систему.

Уряд Ізраїля планує надати значний вплив на процес відбору суддів та обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої й законодавчої гілок влади.

Масштабні протести в Ізраїлі / Фото Haaretz

Опозиція переконує, що ця реформа ослабить демократію в країні, але новообраний уряд вважає, що діє в цілковитих інтересах виборців. Так чи інакше, протести продовжуються, і люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.

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