В Ізраїлі скасували щорічний парад ветеранів на 9 травня

Цьогоріч параду ветеранів на День перемоги 9 травня в Ізраїлі не буде. Оскільки керівництву відомо про "нинішню делікатну ситуацію" – тут ймовірно йдеться про війну Росії проти України.

Про це рішення повідомила Міністр імміграції та інтеграції Пніна Тамано-Шата в ефірі радіостанції "Кан Река". Вона розповіла, що на традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основну увагу буде приділено внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.

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За її словами, рішення про скасування параду 9 травня та характер цьогорічної церемонії ухвалено разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Раніше повідомлялось, що за підсумками зустрічі між послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком та Пніною Тамано-Шата прозвучала заява про утримання від парадів на 9 травня.

"Попри традицію попередніх років, цьогоріч прийнято рішення утриматись від громадських заходів та маршів на 9 травня з огляду на російську агресію проти України", – заявила Пніною Тамано-Шата.

Які країни цьогоріч утримались від параду на 9 травня

Казахстан відмовився від параду до 9 травня. Офіційною причиною цього назвали економію державних коштів.

Зокрема Латвія ухвалила рішення 9 травня 2022 року оголосити днем жалоби за загиблими у війні українцями. Таку пропозицію підтримав 61 депутат. Під час дебатів Сейм запропонував обрати іншу дату – 24 лютого – день, коли Росія напала на Україну.

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