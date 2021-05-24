В Ізраїлі скасують більшість карантинних обмежень

24 травня 2021 , 05:54
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Джерело:

МОЗ Ізраїлю

В Ізраїлі з 1 червня планують скасувати більшість обмежень, які вводили для боротьби з COVID-19. Причиною є низький рівень захворюваності в країні, який фіксують впродовж тривалого часу.

Кількість хворих на коронавірус в країні зменшується, навіть попри послаблення карантину та роботу освітніх закладів. Однак деякі обмеження в Ізраїлі не скасовуватимуть.

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Які обмеження будуть чинними

За даними МОЗ Ізраїлю, обов'язковою вимогою в країні залишатиметься носіння захисних масок в закритих приміщеннях. Це обмеження діятиме до того часу, поки влада окремо не оголосить про його скасування. 

Крім того, в Ізраїлі діятимуть обмеження на в'їзд і виїзд з країни. У МОЗ не виключають, що згодом їх можуть посилити. 

Зверніть увагу! Через пандемію COVID-19 Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з низки країн. Сред них є й Україна. Відповідні обмеження діють там з 4 травня.

Глава МОЗ країни Йоель Едельштейн закликав громадян не їздити в країни з високою захворюваністю на COVID-19 та зважати на попередження Міністерства охорони здоров'я щодо поїздок.

Навіть в країнах, у які можна літати, важливо зберігати соціальну дистанцію,
– наголосив міністр.

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COVID-19 в Ізраїлі: коротко

  • Від початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі виявили 839 319 випадків захворювання. 
  • Одужали вже 832 405 осіб. На жаль, померли від коронавірусу 6 404 людини. 
  • З початку кампанії вакцинації в країні, яка стартувала 19 грудня 2020 року, щеплення отримали 5 439 855 осіб. Цей показник становить 58,3% від усього населення країни. 
  • Ще в березні ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні майже побороли панедмію COVID-19.
Автор: Тетяна Кійовська