В Ізраїлі врятували пораненого українського хлопчика, є дані про можливу загибель 3 українців

7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на ранок 9 жовтня відомо про те, що в країні вдалося врятувати пораненого українського хлопчика. Втім, є дані про те, що могли загинути вже 3 громадяни нашої держави.

Оперативно про ситуацію в Ізраїлі розповів речник МЗС України Олег Ніколенко. Відповідні дані станом на 08:47 9 жовтня.

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Що відомо про пораненого українця

За словами речника, українські дипломати провели успішну рятувальну операцію. Їм вдалося вивезти з міста Сдерот українського хлопчика. Він зазнав поранень внаслідок нападу бойовиків.

Наразі хлопчик перебуває у безпечному місці під опікою посольства. Йому вже надали медичну та психологічну допомогу.

Водночас надійшли відомості про те, що ще двоє українців могли загинути поблизу Сектора Гази. Наразі цю інформацію перевіряють. Так само очікують на офіційне підтвердження того, що міг загинути ще один українець, але вже в самому Секторі Гази.

Відомо, що впродовж минулої доби оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Також фіксують масове скасування авіарейсів і шукають способи, щоб наші земляки могли покинути Ізраїль.

За словами Олега Ніколенка, дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з громадою України. Також займаються опрацюванням потенційних евакуаційних маршрутів.

Тим часом в Ізраїлі продовжують боротися з бойовиками ХАМАС. Відомо, що військові країни атакували командні пункти та штаби, а також інші об'єкти.

Ізраїль б'є по штабах і командних пунктах ХАМАС

За даними ізраїльських військових, уразили:

кілька оперативних військових штабів,

командний центр військово-морських сил ХАМАС,

майно бойовиків у мечеті у Джабалії,

об'єкт, що використовується розвідкою ХАМАС.

Також відомо, що ізраїльські літаки атакували близько 150 цілей у мікрорайоні Саджаї. Загалом ЦАХАЛ скинув 100 тонн боєприпасів.

Ізраїльські військові наголошують, що район Саджая використовується "як гніздо терористів ХАМАС". І що звідти ведеться багато дій проти Ізраїлю.