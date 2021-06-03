Президента вже повідомили: в Ізраїлі завершили формування коаліції без партії Нетаньяху

В Ізраїлі сформували нову коаліцію без партії чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Процес завершили лідер ізраїльської партії "Яміна" Нафталі Беннетт та очільник партії "Еш Атід" Яір Лапід.
Коаліційну угоду підписали за 2 години до крайнього терміну, коли необхідно було сформувати коаліцію. Свій підпис на документі поставив лідер партії "РААМ" Мансур Аббас.
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За даними ЗМІ, процес затягнувся через нову вимогу Беннетта. Її політик висунув після зустрічі з Нетаньяху. Однак зрештою сторонам вдалося досягнути згоди.
Лапід вже повідомив про формування нової коаліції президента Ізраїлю Реувена Рівліна.
Усі необхідні підписи для формування коаліції вдалося зібрати / The Jerusalem Post
Хто увійде до майбутнього уряду
- Бені Ганц – міністр оборони;
- Авігдор Ліберман – міністр фінансів;
- Аєлет Шакед – міністерка внутрішніх справ;
- Гідеон Саар – міністр юстиції;
- Іфат Шаша-Бітон – міністерка освіти;
- Мірав Міхаелі – міністр транспорту;
- Омер Бар-Лев – міністр внутрішньої безпеки;
- Ніцан Горовіц – міністр охорони здоров'я;
- Тамар Зандберг – міністерка екології;
- Іссаві Фрідж – міністр регіонального співробітництва;
- Пніна Тамано-Шата – міністерка Алії та інтеграції;
- Хілі Троппер – міністр культури та спорту;
- Мансур Аббас – глава комісії внутрішніх справ у Кнессеті.