Будуть певні сюрпризи: до заходу в Сектор Гази армія оборони Ізраїлю працює по 3 напрямках

Ізраїльська армія готується до наземної операції. Йде інтенсивна підготовка, яка вже майже завершена. У Секторі Гази Ізраїль працює за трьома напрямками.

Про них 24 Каналу розповів підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот. У будь-який момент може бути наказ про початок руху.

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Ізраїль готується до операції в Секторі Гази

Ізраїльська армія відпрацьовує варіанти щодо операції в Секторі Гази. Перше, на що звертається увага, – заручники і полонені. За словами Марка Бабота, в полоні у Секторі Гази 212 ізраїльтян, серед них є солдати.

"Треба уникнути жертв. Це перше. Друге – йде остання підготовка, залагодження, підвозиться нова зброя, будуть сюрпризи. Крім цього на півночі (Ізраїлю – 24 Канал) йдуть перестрілки", – відзначив він.

Марк Бабот про підготовку Ізраїлю до операції в Секторі Гази: дивитись відео

Наразі Ізраїль працює за трьома напрямками:

знищення опорних пунктів, тунелів, бункерів, командних пунктів;

знищення ракет і полігонів, звідки вони запускаються. За словами підполковника, часто ці місця розташовуються у школах, мечетях та лікарнях;

також йде полювання за тими терористами, які були залучені до збройного конфлікту.

Йде інтенсивна робота і підготовка майже закінчена. У будь-який момент може буде відданий наказ про рух. І думаю, територіальна частина операції буде швидка,

– припустив Бабот.

Він наголосив, що майбутнього у ХАМАС немає. А те, що вони наважилися на початок війни 7 жовтня – самогубство. Керівництву цієї організації байдуже до кількості жертв серед населення.

"Ця операція перетвориться для ХАМАС на самогубство. Цієї організації на буде. Надалі по всьому світу створені штаби, які займаються знищенням усіх терористів, які були задіяні чи планували допомогу операції 7 жовтня. Всі вони смертники, які поки що ходять по землі", – додав військовий.

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