На порозі лежали трупи 7 терористів: подружжя в Ізраїлі віддало свої життя, щоб врятувати дітей
Джерело:Олег Вишняков
В Ізраїлі поблизу Сектора Газа подружжя ціною власного життя ліквідувало кількох бойовиків ХАМАС, щоб врятувати своїх дітей. Ізраїльське подружжя сховало дітей, очікуючи на терористів у будинку.
Деталі трагічної історії розповів консул Ізраїлю у Західному регіоні України Олег Вишняков. Захищаючи дітей, загинули Адар та Ітай Бердичівські із кібуцу Кфар Аза.
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Діти подружжя вже в безпеці
Як розповів Вишняков, подружжя сховало своїх 10-місячних близнюків у бомбосховище. Щоб відвернути увагу терористів від дітей, вони чекали на бойовиків ХАМАС у будинку.
Консул зазначив, що Адар та Ітай служили в армії, були офіцерами та мали зброю вдома. Після нападу ХАМАС подружжя не здавалося і стало на захист власного будинку.
Олег Вишняков розповів, що на порозі будинку подружжя лежали трупи 7 терористів.
Діти Бердичівських, які на самоті провели в кімнаті 13 годин, вже в безпеці. Дітей знайшли брат Ітаю та батько Адар, які весь цей час билися з терористами.
Напад ХАМАС на Ізраїль: коротко
- 7 жовтня палестинський рух ХАМАС завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Також бойовики проникли у сім ізраїльських громад на кордоні з Сектором Гази.
- У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю заявила, що повернула під контроль всі населені пункти на кордоні.
- Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу анонсував, ймовірно, нові удари по Сектору Гази. Він опублікував ролик, який підписав "ми почали".
- У відповідь бойовики ХАМАС пригрозили, що на кожен "удар без попередження" і підірваний будинок страчуватимуть по одному ізраїльському цивільному заручнику.
- За даними Ізраїлю, жертвами нападу ХАМАС стали вже 900 мирних жителів. Ще 2 500 осіб отримали поранення.
- Ізраїль вже мобілізував до армії 300 тисяч резервістів, що стало найбільшою кількістю призваних військових в історії країни.
- Також військові заявили, що воєнна кампанія проти терористів ХАМАС може бути "тривалою". Через це у ЦАХАЛ опублікували інструкції для цивільних.
- Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею і водою щонайменше на 72 години.