Важлива частина угоди: Ізраїль виводить війська з ключового коридору в секторі Гази

Ізраїльські війська почали виходити з ключового коридору в секторі Гази в неділю, 9 лютого. Цей крок є частиною зобов'язань Ізраїлю в рамках угоди про припинення вогню з ХАМАС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. Зазначається, що зараз сторони готуються розпочати переговори про наступний етап перемир'я, під час якого хочуть звільнити більше ізраїльських заручників.

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Війська Ізраїлю покидають стратегічний коридор

В рамках перемир'я Ізраїль погодився вивести свої сили з 6-кілометрового коридору Нецарім. Йдеться про територію, яка розділяє північ Гази з півднем – її Ізраїль використовував як військову зону під час бойових дій.

Минулого місяця, на початку припинення вогню, Ізраїль дозволив палестинцям перетинати Нецарім, щоб дістатися до своїх домівок.

У неділю (9 лютого, – 24 Канал) там помітили автомобілі, набиті речами, зокрема баками з водою та валізами, які прямували на північ дорогою, що перетинає Нецарім. Згідно з угодою, Ізраїль має дозволити автомобілям проїжджати через дорогу без перевірки, і поблизу дороги не було військових,

– повідомили в AP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відправив делегацію до Катару – ключового посередника в переговорах між сторонами. Однак місія включала чиновників низького рівня: припускають, що це не призведе до прориву в продовженні перемир'я. Також очікується, що цього тижня Нетаньягу проведе зустріч ключових посадовців Кабінету міністрів щодо другого етапу угоди.