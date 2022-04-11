Ізраїльський бізнес не співпрацюватиме з Росією в обхід санкцій, – посол
Джерело:Радіо НВ
Законодавство Ізраїлю не передбачає механізмів запровадження санкцій проти інших країн. Але бізнес обіцяє не обходити каральні обмеження, які запровадили західні країни проти Росії.
Ставлення Ізраїлю до антиросійських санкцій
Про це в інтерв'ю заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. За його словами, таку позицію щодо санкцій висловив міністр закордонних справ держави.
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Яір Лапід зазначив, що Ізраїль не діятиме в обхід західних санкцій щодо Росії. У рамках цієї позиції працюють і офіційні структури, і бізнес. Бо якщо вони діятимуть в обхід західних, насамперед американських, їм доведеться заплатити велику ціну,
– сказав Бродський.
Дипломат додав, що в Ізраїлі нема практики запровадження санкцій проти інших країн.
"У законодавстві немає можливості застосовувати якісь санкції проти іншої країни, і в історії Ізраїлю такого не було. Ще раз хочу наголосити, що Ізраїль не порушуватиме або якимось чином не діятиме в обхід тих санкцій, які були ухвалені", – сказав посол.
Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Росія не зможе використати країну для обходу санкцій. Він запевнив, що координує це питання з чиновниками.
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