Вижила на фестивалі, але не поборола ПТСР: дівчина вкоротила віку через рік після атаки ХАМАС

Через рік після жорстокої різанини та стрілянини, яку влаштували бойовики ХАМАС на фестивалі Nova в Ізраїлі, одна з учасниць вкоротила собі віку. Дівчину знайшли мертвою у квартирі у власний день народження.

Про трагічний інцидент повідомляє The Times of Israel. Нині її рідні звинувачують державу, яка нібито не надала лікування й не допомагала боротися з посттравматичним стресовим розладом.

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Дівчина, яка пережила напад ХАМАС, вкоротила собі віку

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Прорив кордону відбувся на музичному фестивалі Nova поблизу кібуці Рейм. Тоді загинули 364 людини, але більшості, на щастя, вдалося врятуватися.

Серед свідків звірств бойовиків ХАМАС була Ширел Голан. Вона врятувалася після нападу, проте понад рік боролася з ПТСР після пережитого. 20 жовтня дівчина мала святкувати своє 22-річчя, проте, коли рідні прийшли до її квартири, то виявили її мертвою.

Брат загиблої різко відреагував на смерть Ширел та заявив, що у цьому винна держава. Чоловік наголосив, що його сестра не отримала необхідної допомоги для вирішення емоційних і психічних проблем після трагедії 7 жовтня.

Якби держава подбала про неї, нічого б цього не сталося. Держава Ізраїль двічі вбила мою сестру. Один раз у жовтні ментально і другий раз сьогодні, на її 22-й день народження, фізично,

– заявив брат загиблої Ейял Голан.

Відомо, що після страшних подій Ширел лікувалася від ПТСР, проте результатів не було. Відтак, 22- річна дівчина вкоротила собі віку у власний день народження.

Як повідомляють у ЗМІ, Ширел разом з хлопцем хотіла впекти з фестивалю на власній машині. Проте, коли вони зрозуміли, що не вдасться цього зробити, то заховалися у кущах. Там вони провели дуже багато часу, поки їх не знайшов представник поліції Ізраїлю.

За 2 тижні після страшних подій 7 жовтня у Ширел почали проявлятися симптоми ПТСР. Її двічі госпіталізували, проте офіційного діагнозу не ставили. Тоді родина почала піклуватися про доньку та лікувати власними силами. Брат загиблої розповів, що дівчину ні на секунду не залишали одну, а мати навіть достроково вийшла на пенсію, щоб піклуватися про доньку.

"Єдиний день, коли ми її саму, це був сьогодні, і вона вирішила вкоротити собі віку", – додав Ейял Голан.

Нині чоловік планує надати розголосу справі, аби влада надавала допомогу не лише тим, хто постраждав фізично, а й тим, хто має психологічні травми.