Ізюм наполовину наш, наполовину – їхній, тривають вуличні бої, – Арестович

11 березня 2022 , 23:08
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Джерело:

телеканал Рада

Сьогодні окупанти зірвали передачу гумдопомоги із Лозової в Ізюм, обстрілявши дорогу гранатометами. Частина міста залишається під контролем орків.

Російським окупантам вдалося зайти у місто Ізюм, що на Харківщині. Відважні українські воїни роблять усе можливе, щоб вигнати окупантів з населеного пункту. 

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Бої тривають

Як розповів позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, просто зараз наші сили намагаються звільнити місто від ворога.

Ізюм наполовину наш, наполовину – їхній. Місто розділене річкою. Там тривають вуличні бої,
– розповів він. 

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Автор: Ярослав Сиваківський