Сьогодні окупанти зірвали передачу гумдопомоги із Лозової в Ізюм, обстрілявши дорогу гранатометами. Частина міста залишається під контролем орків.

Російським окупантам вдалося зайти у місто Ізюм, що на Харківщині. Відважні українські воїни роблять усе можливе, щоб вигнати окупантів з населеного пункту.

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Бої тривають

Як розповів позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович, просто зараз наші сили намагаються звільнити місто від ворога.

Ізюм наполовину наш, наполовину – їхній. Місто розділене річкою. Там тривають вуличні бої,

– розповів він.

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