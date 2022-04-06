В Ізюмі депутат передавав окупантам дані про ветеранів: йому оголосили підозру

В умовах воєнного стану депутат Ізюмської міської ради перейшов на сторону ворога. Він передавав окупантам інформацію про ветеранів АТО. Чоловіку оголосили про підозру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Харківській області.

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В Ізюмі депутат перейшов на сторону ворога

За даними слідства, депутат в умовах воєнного стану перейшов на сторону країни-агресора. Він передавав російським військовим відомості про громадян України

які надавали допомогу ЗСУ,

які брали участь у проведенні АТО/ООС на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей,

представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їх сімей.

Чоловікові повідомили про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату VIII скликання Ізюмської міської ради повідомили про підозру за статтею про державну зраду. На жаль, поки це зробили заочно.

Нагадаємо, днями Ірина Венедіктова розповіла, що за підозрою у держзраді українські правоохоронці взяли під варту вже 99 людей. Проте за статтею про колабораціонізм є тільки 4 підозрюваних.

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