В Ізюмі росіяни бомбардували житлові будинки – 8 загиблих, 2 дітей

3 березня 2022 , 01:16
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Джерело:

Суспільне

Трагічні новини з Харківської області. Ворог вдався до бомбардування міста Ізюм.

На жаль, вже відомо про щонайменше 8 загиблих людей. Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

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Ізюм бомбардували, є загиблі

Заступник мера Ізюма (це місто у Харківській області, яка є однією з найбільш потерпаючих від ударів російського окупанта) Володимир Мацокін повідомив, що місто почали бомбардувати.

  • Атака почалася приблизно о 23:59.
  • Удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.
  • У приватному будинку – щонайменше шестеро мирних людей загинули.
Серед загиблих – двоє дітей!

Ворог також поцілив у поліцію, почалася пожежа. У центрі міста – значні руйнації, у виконкомі повилітали вікна.

Не може Путін напитися крові. Але ми знаємо – він відповість за кожен злочин.

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Автор: Олесь Друкач