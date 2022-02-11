Javelins, гранати й амуніція: в Україну прилетіли ще 2 літаки з військовою допомогою

США не припиняють доставляти в Україну оборонне озброєння на тлі загроз з боку Росії. Протягом 10 лютого у Києві приземлилися одразу 2 літаки з військовою допомогою.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Відповідний допис він опублікував у фейсбуці пізно ввечері 10 лютого – близько 23:30.

Читайте також Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України

В Україну доставили важливий вантаж

За словами Резнікова, цього разу американці передали Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, бойові постріли для гранатомета та іншу оборонна амуніція для ЗСУ.

Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн,

– уточнив очільник Міноборони.

Й наголосив, що з 22 січня Вашингтон передав Україні військову допомогу, загальною вагою у понад 1200 тонн. Її у Київ доставили 15 літаками. "Далі буде", – анонсував він.



Військова допомога для України від США / Колаж 24 каналу

Що кажуть у посольстві України

Про чергові партії військової допомоги повідомили й в українському посольстві США. ЇЇ відправили з американської бази Dover Air Force. Пані посол Оксана Маркарова була при цьому присутня. Дипломати підкреслили, що цей вантаж є частиною допомоги, погодженої Байденом через загрозу нового нападу Росії. Загальна її вартість має сягнути 200 мільйонів доларів.

Висловлюємо подяку США за непохитну підтримку України та зміцнення обороноспроможності української армії,

– наголосили у посольстві.

Оборонне озброєння від США

Вперше Вашингтон передав Україні військову допомогу в ніч проти 22 лютого. Тоді у Києві приземлився літак з летальною зброєю.

Відтоді, як вже згадував Резніков, американські літаки загалом 15 разів доставляли у столицю різне оборонне озброєння. Інколи – й двічі на день.

США перекидають війська в Європу: дивіться відео