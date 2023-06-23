Сім вертольотів за тиждень: на Донеччині мінуснули черговий Ка-52

Українські вороги все частіше використовують у бойових діях свої вертольоти, які у результаті все частіше поповнюють перелік знищеного металобрухту окупантів. Зокрема, у п'ятницю світанку долітався ще один "Алігатор".

Збити ворожу бойову авіацію вдалося близько 5 ранку. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Вертоліт збили на Донеччині

У своєму телеграм-каналі він подякував усім оборонцям за бойову роботу сьогодні вночі. Мовиться про збиття усіх 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, які цілили по Хмельницькій області.

А також окремо зенітникам за збитий ворожий вертоліт.

Дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці!

– написав Микола Олещук.



Зенітники збили ворожий вертоліт / Повітряні сили

Чому ворожі вертольоти все частіше "стомлюються"

Прокоментував знищений ще один Ка-52 "Алігатор" в етері телемарафону й речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, чому все частіше повідомляється про збиття ворожої армійської авіації.

Інтенсивність боїв зростає, тобто зросла фактично. Ми бачимо, що противник через зростання тих бойових дій використовує дедалі більше авіацію, армійську саме авіацію. Це гелікоптери Ка-52 та інших типів для того, щоб підтримувати свої війська з повітря,

– сказав Юрій Ігнат.

Він підкреслив, що авіаційна підготовка є надзвичайно важливим елементом бою для того, "щоб з повітря надати піхоті можливість підняти голову, здійснити певні маневри і певні дії". Відтак, через використання більшої кількості вертольотів ворог почав частіше їх і втрачати.

Наші захисники уже за понад рік бойових дій знають та мають певні тактичні прийоми в запасі для того, щоб ворога нищити. Якщо підлітає він вище, він попадає в зону дії ураження наших ЗРК середнього радіусу дії різних типів. А якщо притискається нижче до землі, то там його очікують українські десантники чи сухопутники з ПЗРК і таким чином теж знищують техніку,

– сказав він.

Відтак, за словами Юрія Ігната, цього тижня це вже сьомий вертоліт, який приземлили українські Сили оборони. "З чим можна тільки нас і привітати", – з посмішкою підсумував речник Повітряних сил.