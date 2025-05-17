Вдале "полювання" на ворожу авіацію: бійці ССО мінуснули російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор"

Воїни ССО підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Для цього українські бійці застосували тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Bombus.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підрозділ ССО "Баліста". Бійці опублікували відео вдалої операції на своїй сторінці в Instagram у п'ятницю, 16 травня.

Дивіться також Ще 910 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 травня

Знищення російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор"

Як видно на опублікованих кадрах, вертоліт ворога було впольовано прямо у польоті.

Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями. Але не врахував головного – в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК Bombus. Влучна робота, холодний розрахунок і – черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі!

– розповіли бійці ССО.

На якому саме напрямку фронту російська окупаційна армія зазнала суттєвих втрат українські військовослужбовці не уточнили.

Нагадаємо, нещодавно український військовий влучним пострілом збив російський Су-25. Він зробив це з ПЗРК "Ігла".