Кабаєва під ударом: Канада запровадила санкції проти росіян та компаній країни-агресорки
Джерело:сайт уряду Канади
Канада запровадила санкції проти 22 росіян, у санкційному списку – колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва.
Канада ввела санкції проти 22 росіян
На сайті уряду Канади повідомляють, що санкції запровадили проти 22 фізичних та 4 юридичних осіб.
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Серед перелічених фізичних і юридичних осіб – високопосадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.
Канада вводить нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи у відповідь на триваюче кричуще і невиправдане вторгнення президента Росії в Україну,
– йдеться у повідомленні уряду.
Канада вкотре наголосила, що санкційні заходи мають на меті посилити тиск на російських політиків, аби зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".
І водночас вкотре підкреслює непохитну відданість Канади Україні та українському народу.
Хто ввійшов у санкційний список Канади
- Аліна Маратівна Кабаєва (1983 рік народження)
- Ольга Айзіман (1967 р.н.)
- Олена Олександрівна Георгієва (1977 р.н.)
- Лариса Михайлівна Фрідман (1993 р.н.)
- Катерина Фрідман (1996 р.н.)
- Андрій Козіцин (9 червня 1960 р.н.)
- Михайло Львович Кучмент (1973 р.н.)
- Мілана Королева (1977 р.н.)
- Анатолій Олександрович Браверман (1985 р.н.)
- Інна Яківна Браверман (1963 р.н.)
- Олександр Арнольдович Браверман (1954 р.н.)
- Михайло Миколайович Росєєв (1975 р.н.)
- Вадим Кулик (1972 р.н.)
- Наталія Германівна Діркс
- Максим Дмитрович Кондратенко (1973 р.н.)
- Норов Еркін Рахматович (1954 р.н.)
- Святослав Островський (9 березня 1979 р.н.)
- Дмитро Пьянов
- Сергій Олександрович Мальцев (28 лютого 1973 р.н.)
- Кирило Олександрович Царьов (25 вересня 1978 р.н.)
- Наталія Андріївна Алімова (6 лютого 1979 р.н.)
- Олександра Юріївна Буріко (6 червня 1977 р.н.)
У санкційному списку – Кабаєва
Як бачимо, до санкційного списку потрапила російська гімнастка Аліна Кабаєва. Вона була депутаткою у Держдумі від партії "Єдина Росія". Відомо також, що Кабаєва очолює з 2014 року раду директорів "Національної медіагрупи" та володіє активами "Первого каналу".
Раніше проти Кабаєвої ввела санкції і Велика Британія. До слова, подейкують, що Кабаєва є коханкою Путіна. Тому такі санкції дуже навіть виправдані.
Також санкції ввели проти 4 російських компаній:
- "Инвестторгбанка"
- "Россельхозбанка"
- "РВК",
- "Российского фонда прямых инвестиций".
Що передбачають санкції? Вказаним особам буде заборонено в'їзд до Канади, а їхні активи, якщо такі були, будуть заморожені. Також громадянам Канади буде заборонено здійснювати будь-які операції із майном, де б воно не було розташоване, якщо воно належить особам із санкційного списку.
Цікаво – чому на Кабаєву наклали санкції: дивіться відео