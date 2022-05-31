Кабаєва під ударом: Канада запровадила санкції проти росіян та компаній країни-агресорки

Канада запровадила санкції проти 22 росіян, у санкційному списку – колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва.

Канада ввела санкції проти 22 росіян

На сайті уряду Канади повідомляють, що санкції запровадили проти 22 фізичних та 4 юридичних осіб.

Увага В наступному пакеті санкцій ЄС не буде газового ембарго

Серед перелічених фізичних і юридичних осіб – високопосадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.

Канада вводить нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи у відповідь на триваюче кричуще і невиправдане вторгнення президента Росії в Україну,

– йдеться у повідомленні уряду.

Канада вкотре наголосила, що санкційні заходи мають на меті посилити тиск на російських політиків, аби зупинити "безглузду війну, яка призвела до втрат тисячі життів".

І водночас вкотре підкреслює непохитну відданість Канади Україні та українському народу.

Хто ввійшов у санкційний список Канади

Аліна Маратівна Кабаєва (1983 рік народження) Ольга Айзіман (1967 р.н.) Олена Олександрівна Георгієва (1977 р.н.) Лариса Михайлівна Фрідман (1993 р.н.) Катерина Фрідман (1996 р.н.) Андрій Козіцин (9 червня 1960 р.н.) Михайло Львович Кучмент (1973 р.н.) Мілана Королева (1977 р.н.) Анатолій Олександрович Браверман (1985 р.н.) Інна Яківна Браверман (1963 р.н.) Олександр Арнольдович Браверман (1954 р.н.) Михайло Миколайович Росєєв (1975 р.н.) Вадим Кулик (1972 р.н.) Наталія Германівна Діркс Максим Дмитрович Кондратенко (1973 р.н.) Норов Еркін Рахматович (1954 р.н.) Святослав Островський (9 березня 1979 р.н.) Дмитро Пьянов Сергій Олександрович Мальцев (28 лютого 1973 р.н.) Кирило Олександрович Царьов (25 вересня 1978 р.н.) Наталія Андріївна Алімова (6 лютого 1979 р.н.) Олександра Юріївна Буріко (6 червня 1977 р.н.)

У санкційному списку – Кабаєва

Як бачимо, до санкційного списку потрапила російська гімнастка Аліна Кабаєва. Вона була депутаткою у Держдумі від партії "Єдина Росія". Відомо також, що Кабаєва очолює з 2014 року раду директорів "Національної медіагрупи" та володіє активами "Первого каналу".

Раніше проти Кабаєвої ввела санкції і Велика Британія. До слова, подейкують, що Кабаєва є коханкою Путіна. Тому такі санкції дуже навіть виправдані.

Також санкції ввели проти 4 російських компаній:

"Инвестторгбанка"

"Россельхозбанка"

"РВК",

"Российского фонда прямых инвестиций".

Що передбачають санкції? Вказаним особам буде заборонено в'їзд до Канади, а їхні активи, якщо такі були, будуть заморожені. Також громадянам Канади буде заборонено здійснювати будь-які операції із майном, де б воно не було розташоване, якщо воно належить особам із санкційного списку.

Цікаво – чому на Кабаєву наклали санкції: дивіться відео