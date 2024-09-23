Не схоже, що в росіян їх менше: військовий розповів про те, як часто ворог б'є КАБами

Російські окупанти регулярно обстрілюють Донеччину авіабомбами. Прилітає як на самій лінії зіткнення, так і по прифронтових містах.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що російські КАБи та ФАБи прилітають буквально кожного дня.

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Сильно страждають прифронтові міста

Як розповів військовий, упродовж останнього часу ворожі авіабомби часто прилітають і по Краматорську, і по Слов'янську, і по Костянтинівці, і по Дружківці. Також багато прильотів фіксують і по Часовому Яру, і по Мирнограду. Поки удари по російських військових арсеналах не вплинули на кількість ударів авіабомбами.

Прифронтові міста дійсно страждають від великої кількості КАБів і ФАБів. Зараз не виглядає, що в російських окупантів їх менше. Хоча, звісно, ураження російських арсеналів – крута річ для нас. Насамперед через те, що там знищили ракети, які летять по Україні,

– розповів військовий.

Зверніть увагу! Станом на 23 вересня Росія втратила понад 643 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 8784 танків, 17 252 бойових броньованих машин, 18 414 артилерійських систем, 1197 РСЗВ тощо.