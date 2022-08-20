Уряд дозволив використовувати дані з Дії за кордоном та затвердив перелік країн
20 серпня 2022 , 14:07Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
Кабінет міністрів дозволив використовувати дані з додатку "Дія" за кордоном. Уряд визначив перелік країн, де ними можна користуватися.
Тепер українці можуть користуватися своїми електронними документами з Дії за кордоном. Дані українців зможуть використовувати іноземні установи в тих державах, які дбають про захист персональних даних.
Зверніть увагу Вибухи у Криму та Мелітополі, атака багатоповерхівки у Вознесенську: основне за 178 день війни
У яких країнах можна використовувати дані з Дії
- Австралія;
- Азербайджанська та Аргентинська Республіки;
- Буркіна-Фасо;
- Велике Герцогство Люксембург;
- Грецька Республіка;
- Грузія;
- Держава Ізраїль;
- Ірландія;
- Ісламська Республіка Мавританія;
- Італійська Республіка;
- Канада;
- Князівства Андорра, Ліхтенштейн і Монако;
- Королівство Бельгія, Данія, Іспанія, Марокко, Норвегія, Таїланд, Швеція;
- Латвійська та Литовська Республіки;
- Нідерланди;
- Нова Зеландія;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Португальська Республіка;
- Республіки Австрія, Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Естонія, Ісландія, Кабо-Верде, Кіпр, Мальта, Молдова, Північна Македонія, Польща, Сан-Марино, Сенегал, Словенія, Хорватія, Чорногорія;
- Румунія;
- Словацька Республіка;
- Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії;
- Сполучені Штати Америки;
- Східна Республіка Уругвай;
- Туніська та Турецька Республіки;
- Угорщина;
- Федеративна Республіка Німеччина;
- Фінляндська, Французька та Чеська Республіки;
- Швейцарська конфедерація.
Іноземним установам заборонено передавати персональні дані українців країнам, що Верховна Рада визнала державою-агресором чи державою-окупантом.
Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 20 серпня: відео