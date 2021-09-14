Кабмін оприлюднив постанову про карантин, а у МОЗ попередили про жовту зону

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що рішення про перехід України до жовтої зони можуть розглянути уже наступного тижня. Для цього лише потрібно, щоб від моменту публікації постанови Кабміну, яку ухвалили 13 вересня, минуло 7 днів.

Питання введення жовтої зони є актуальним для всієї України. Однак, за словами Ляшка, уже зараз є певні регіони, які можна віднести і до червоної.

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Рішення мали б приймати у вівторок

Кабінет Міністрів 14 вересня опублікував постанову про карантинні обмеження, яку ухвалили напередодні. Таким чином вона мала б набути чинності з вівторка, 21 вересня. Однак у документі вказано, що чинним він стає у понеділок, 20 вересня.

Тобто уже 20 вересня комісія техногенно-екологічної безпеки може оголосити рішення про перехід всієї України до жовтої зони. І за словами Віктора Ляшка, надалі комісія уже розглядатиме питання про переведення в ту чи іншу зону окремих регіонів.

Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до помаранчевого або червоного рівня епідемічної небезпеки,

– зазначив Ляшко.

Нові карантинні правила для українців

З наступного тижня в Україні почнуть діяти два види сертифікатів – зелені та жовті.

Окрім того, важливою є зміна умов роботи різних закладів. Для роботи під час жовтої, помаранчевої чи червоної зони усі працівники мають мати 1 із 4 документів:

жовтий сертифікат вакцинації;

зелений сертифікат вакцинації;

негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години;

довідка про одужання.

Для різних зон змінюється лише мінімальний відсоток працівників з необхідним документом. Для жовтої та помаранчевої зон це 80%, для червоної – 100%. Однак в останньому випадку така ж вимога буде діяти і для відвідувачів.



Зразки сертифікатів / Колаж 24 каналу

Отримати сертифікати можна у додатку Дія та самостійно їх роздрукувати. головною вимогою є чіткість QR-коду.