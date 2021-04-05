Кабмін передумав забороняти імпорт газетного паперу з Росії

Український уряд відмовився від заборони імпорту газетного паперу з Росії. Такий пункт прибрали з відповідного переліку в офіційній постанові.

Постанова про заборону імпорту низки російських товарів з'явилася на сайті Кабміну ще 31 березня. Було зазначено, що вона ухвалена 29 березня.

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Згодом документ прибрали з сайту та опублікували ще раз, але вже з новою датою – 1 квітня. При цьому, газетний папір зник з переліку заборонених для імпорту товарів.

На сайті уряду також зазначено, що відповідна постанова №269 набуває чинності через 10 днів після її опублікування.

Що заборонили ввозити в Україну з Росії:

пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин);

соняшникову, сафлорову, бавовняну олії;

поверхнево-активні засоби, мийні засоби та засоби для чищення;

картон, крафт-папір та крафт-картон, туалетний папір;

носовики та косметичні серветки, рушники для рук, скатертини і серветки;

ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети;

інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів;

вісі (змонтовані або ні), колеса та їх частини.