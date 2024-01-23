Кабмін погодив мера Мелітополя Івана Федорова на посаду голови Запорізької ОДА

Кабінет Міністрів України погодив нові кадрові зміни. Відомо про призначення Івана Федорова головою Запорізької ОДА. Станом на зараз він обіймає пост мера Мелітополя.

Раніше посаду голови Запорізької ОДА обіймав Юрій Малашко.

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Іван Федоров обійняв посаду голови Запорізької ОДА

На своєму засіданні 23 січня Кабінет Міністрів України підтримав указ Володимира Зеленського. Мовиться про звільнення з посади голови Запорізької ОДА Юрія Малашка. Відтепер цю посаду обійме Іван Федоров.

Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про Івана Федорова

Відомо, що Іван Федоров протягом 2010 – 2013 років був директором ПП "Центр комп'ютерної томографії". Зокрема, у 2010 році він був обраний до Мелітопольської міської ради від "Партії регіонів".

З 2014 року обіймав посаду заступника Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Згодом у 2015 році він був обраний до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

У 2019 році Іван Федоров в період з серпня по жовтень працював директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Після чого до 2020 року був першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Того ж року його обрали міським головою Мелітополя.

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