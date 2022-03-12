Кабмін прийняв важливі рішення щодо цін на бензин і дизель

Уряд узгодив повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне – на бензин та дизель. Тепер це рішення мають підтримати депутати Верховної Ради.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що рішення ухвалили не тільки у контексті посівної компанії.

До речі Кабмін знайшов рішення, як уникнути дефіциту та зростання цін на пальне на АЗС

Уникнути дефіциту та росту цін

Податок вирішили скасувати, зважаючи на потреби українців.

Щоб не було дефіциту пального в країні, щоб ціни були стабільними,

– пояснив президент.

Він додав, що уряд зробив частину роботи, тепер справа на нардепами. Вони мають невідкладно проголосувати за це рішення. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вже займається організацією відповідного засідання.

Кабмін ухвалив важливі рішення щодо цін на пальне, бензин і дизель: