Кабмін скасував надбавки до зарплат міністрів, їхніх заступників та голів ОДА

Уряд скасував надбавки до зарплат міністрів, їхніх заступників та голів ОДА. Обмеження діятимуть до кінця 2023 року.

Мовиться про надбавку за інтенсивність праці очільників. Постанову оприлюднили 6 квітня.

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Надбавки скасують до окремого рішення Кабміну, але не раніше 1 січня 2024 року.

Обмеження стосуються:

прем'єр-міністра;

першого віцепрем'єр-міністра;

віцепрем'єр-міністра;

перших заступників;

заступників;

голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

голів обласних держадміністрацій;

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Але обмеження не поширюються на посадових осіб, які прирівнюються до членів Кабміну згідно із законом.

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