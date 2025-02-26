Кабмін сьогодні розгляне текст угоди про корисні копалини зі США, – Шмигаль

Український уряд розгляне текст угоди щодо корисних копалин із США. Це станеться вже сьогодні, а саме 26 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в етері національного маратону.

До теми Всю інформацію отримуємо зі ЗМІ, – нардепка відреагувала на потенційну угоду зі США про копалини

Що сказав Шмигаль про розгляд тексту угоди із США урядом

За словами Дениса Шмигаля, угода про корисні копалини між Україною та США вже підготовлена.

Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання під час перемовин президентів України та Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки,

– зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, в преамбулі угоди чітко написано, що: "Беручи до уваги, що американський народ бажає інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну і безпечну Україну", тому основним пріоритетом, безумовно, є безпековий складник цих домовленостей.

"США в цій угоді визнали внесок України в зміцнення міжнародного миру та безпеки, зацитую: "Добровільно відмовившися від третього у світі за величиною ядерного озброєння". Тобто це пряме посилання на Будапештський меморандум, і ці речі ми пов'язуємо нерозривно між собою", – сказав прем'єр.

Шмигаль також наголосив, що після того, як уряд уповноважить міністрів для подальшого підписання угоди, в української делегації, де будуть присутні представники уряду, під час візиту в США зможуть підписати з американською стороною попередній формат цієї угоди.

Далі, після того, як президенти України та США домовляться про гарантії безпеки та як прив'язати попередню угоду про корисні копалини до цього пункту, то в присутності глав обох держав представник Кабінету Міністрів підпише цей документ.

Зрештою, за словами Шмигаля, буде відбуватися робота над імплементацією гарантій безпеки, про які було домовлено, а також над розробленням конкретної угоди про створення спільного українсько-американського фонду для відбудови України.

До слова, раніше журналісти Bloomberg писали, що 26 лютого український уряд порекомендує підписати угоду про корисні копалини із США. Очікується, що детальна угода буде розроблена обома сторонами пізніше.