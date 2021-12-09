Кабмін утворив комісію щодо розслідування трагічної ДТП на Чернігівщині

Кабмін створив комісію з розслідування ДТП на Чернігівщині, в якій 7 грудня загинули 13 людей. Звіт про результати уряд очікує до 31 січня 2022 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що після цього звіту вирішать, як підвищити безпеку на дорогах. Комісію очолив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

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Хто увійшов до складу комісії

Заступником Найєма став голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський. Окрім нього до складу комісії увійшли ще чотири представники установи і два від Мінінфраструктури.

Загалом комісія складається із 14 людей. Участь в розслідуванні також беруть по одному представнику Нацполіції, Укравтодору, МОЗ, ДСНС та Чернігівської облдержадміністрації.

Основне завдання комісії – встановити причини ДТП з тяжкими наслідками.

Що відомо про аварію

У маршрутку, яка їхала на рейсі Чернігів – Сосниця 7 грудня влетіла вантажівка DAF, що виїхала на зустрічну смугу. Жертвами стали жителі міста Борзна Ніжинського району та сусідніх сіл. Більшість пасажирів від удару викинуло на дорогу, а решту – затиснуло в маршрутці.

Керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина заявляв, що ймовірною причиною аварії могли стати погодні умови. Є питання до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу. Крім того, фахівці перевірять технічний стан маршрутки. У фури, яка в'їхала у маршрутку, могли бути проблеми з колесами.

8 грудня на Чернігівщині оголошували день жалоби за загиблими у трагічній ДТП, яка трапилася через зіткнення маршрутки і вантажівки.

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