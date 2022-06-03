Кабмін виділяє для СБУ аж пів мільярда гривень: на що спрямують гроші

Зараз головна мета для України – наша перемога. На цьому уряд й концентрує усі наявні ресурси.

Пів мільярда гривень для СБУ

Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 3 травня, передає 24 канал. Зокрема, він повідомив скільки і на що востаннє Кабінет міністрів виділив гроші.

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За його словами, сьогодні 34,4 мільярда гривень виділили органам системи Міністерства внутрішніх справ. З них:

33,6 мільярда гривень підуть на підвищені виплати українським героям, які зараз на передовій боронять Україну;

також 275 мільйонів гривень виділили для ДСНС та наших рятувальників.

Окремим документом спрямували 510 мільйонів гривень для Служби безпеки України.

Основна частина грошей – 300 мільйонів гривень – піде на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження,

– повідомив Шмигаль.

Відбудувати Україну

Загалом за останні два місяці витратили 2,3 мільярда гривень для відновлення критичної інфраструктури та першочергових некапітальних ремонтів.

Зокрема, частина з них пішли на допомогу Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Житомирській та Миколаївській областях, а також місту Києву.

Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

За приблизними підрахунками, збитки за час війни сягають вже приблизно 60 мільярдів доларів.

Денис Шмигаль також закликав міжнародні компанії поновлювати роботу в Україні та пообіцяв максимальну підтримку уряду.

"Поновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати", – звернувся він до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні.

І наголосив, що припинення роботи в Україні – це санкції проти нашої економіки.

Інші гроші на відбудова українських міст

Росія нещадно понищила українські міста та села своїми ракетними обстрілами. Тепер нам треба все відбудовувати й відповідно потрібно багато грошей на це. Але з цим обіцяють допомогти інші країни.

Наприклад, Європейська комісія вже розробила план відбудови України після завершення війни з Росією.

А Тайвань виділить 6 мільйонів доларів 5 містам України, які постраждали від російської агресії.

Фінляндія також заявила, що допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти.

Водночас зусилля України та нашого уряду також докладаються для відбудови.

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