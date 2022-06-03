Кабмін виділяє для СБУ аж пів мільярда гривень: на що спрямують гроші
Зараз головна мета для України – наша перемога. На цьому уряд й концентрує усі наявні ресурси.
Пів мільярда гривень для СБУ
Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 3 травня, передає 24 канал. Зокрема, він повідомив скільки і на що востаннє Кабінет міністрів виділив гроші.
Увага СБУ ліквідувала банду, яка передавала окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу
За його словами, сьогодні 34,4 мільярда гривень виділили органам системи Міністерства внутрішніх справ. З них:
- 33,6 мільярда гривень підуть на підвищені виплати українським героям, які зараз на передовій боронять Україну;
- також 275 мільйонів гривень виділили для ДСНС та наших рятувальників.
Окремим документом спрямували 510 мільйонів гривень для Служби безпеки України.
Основна частина грошей – 300 мільйонів гривень – піде на закупівлю надсучасного озброєння та спорядження,
– повідомив Шмигаль.
Відбудувати Україну
Загалом за останні два місяці витратили 2,3 мільярда гривень для відновлення критичної інфраструктури та першочергових некапітальних ремонтів.
Зокрема, частина з них пішли на допомогу Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Житомирській та Миколаївській областях, а також місту Києву.Довідка. За приблизними підрахунками, збитки за час війни сягають вже приблизно 60 мільярдів доларів.
Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні
Денис Шмигаль також закликав міжнародні компанії поновлювати роботу в Україні та пообіцяв максимальну підтримку уряду.
"Поновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально вам допомагати", – звернувся він до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні.
І наголосив, що припинення роботи в Україні – це санкції проти нашої економіки.
Інші гроші на відбудова українських міст
- Росія нещадно понищила українські міста та села своїми ракетними обстрілами. Тепер нам треба все відбудовувати й відповідно потрібно багато грошей на це. Але з цим обіцяють допомогти інші країни.
- Наприклад, Європейська комісія вже розробила план відбудови України після завершення війни з Росією.
- А Тайвань виділить 6 мільйонів доларів 5 містам України, які постраждали від російської агресії.
- Фінляндія також заявила, що допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти.
- Водночас зусилля України та нашого уряду також докладаються для відбудови.
Це може вас зацікавити – СБУ отримала доступ до телефону кадирівця: відео