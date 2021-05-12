Кабмін вирішив збільшити територію трьох міст України

В Україні збільшать територію трьох міст. Мовиться про Миргород на Полтавщині, Іллінці на Вінниччині та Соснівку, що у Львівській області.
Джерело:Кабінет міністрів
Відповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання Кабінету міністрів, яке відбулося в середу, 12 травня.
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В Україні збільшать 3 міста
Згідно з документами, уряд погодив збільшення території трьох міст України, а саме:
- територія Миргорода збільшується на 1398,91 гектара;
- Соснівка – на 102,5924 гектара;
- місто Іллінці – на 2326,0000 гектара.
Миргород
Кабмін погодив збільшення території Миргорода / Скриншот
Соснівка
Іллінці
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що нове районування України у межах реформи децентралізації можуть переглянути у 2021 році.