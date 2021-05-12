Кабмін вирішив збільшити територію трьох міст України

В Україні збільшать територію трьох міст. Мовиться про Миргород на Полтавщині, Іллінці на Вінниччині та Соснівку, що у Львівській області.

Відповідне рішення ухвалили під час пленарного засідання Кабінету міністрів, яке відбулося в середу, 12 травня.

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В Україні збільшать 3 міста

Згідно з документами, уряд погодив збільшення території трьох міст України, а саме:

територія Миргорода збільшується на 1398,91 гектара;

Соснівка – на 102,5924 гектара;

місто Іллінці – на 2326,0000 гектара.

Миргород



Кабмін погодив збільшення території Миргорода / Скриншот

Соснівка

Кабмін погодив збільшення території Соснівки / Скриншот

Іллінці

Кабмін погодив збільшення території Іллінців / Скриншот

Влітку 2020 року парламент ухвалив за основу та в цілому постанову уряду про нове районування. Очікується, що існуючі 490 районів ліквідують, замість них створять 136 районів.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомляв, що нове районування України у межах реформи децентралізації можуть переглянути у 2021 році.