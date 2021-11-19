Кабмін врахує побажання, на що ще можна використати "тисячу для вакцинованих"
Джерело:Верховна Рада
Уряд планує врахувати пропозиції від громадськості та нардепів щодо напрямків використання 1 тисячі гривень, яку отримають всі вакциновані двома дозами в Україні. Наразі невідомо, про які саме пропозиції мовиться.
Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, наразі опрацьовується можливість користування цими коштами окремих категорій громадян, зокрема пенсіонерів або мешканців сіл.
Важливо Гроші за вакцинацію: як отримати 1 тисячу гривень через Дію
За словами Шмигаля, на момент запуску програми ці деталі також будуть озвучені та представлені суспільству.
Ми врахуємо конкретні пропозиції народних депутатів і громадян України,
– зазначив український прем'єр.
Очільник уряду зазначив, що програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, запрацює 19 грудня й діятиме 12 місяців. По 1 тисячі гривень можуть отримати повністю вакциновані українські громадяни, які мають відповідні COVID-сертифікати в Дії.
Що відомо про цю ініціативу
За словами Шмигаля, 1 тисячу гривень з'явиться на віртуальному рахунку кожного вакцинованого від COVID-19 українця. Ця програма спрямована на підтримку 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали від коронакризи та де є загроза втрати робочих місць. Зокрема, це:
- креативні індустрії,
- сфера внутрішніх перевезень.
Загалом програмою зможуть скористатися майже 6 тисяч суб'єктів підприємництва. За отриману через Дію тисячу гривень люди зможуть:
- придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр;
- купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.
Програма насамперед підтримає цей бізнес. А люди отримають можливість скористатися 1 тисячею гривень через Дію, щоб отримати додаткові послуги. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися і не враховуватимуться при розрахунку субсидії,
– підкреслив Шмигаль.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 16 листопада заявив, що оплату тисячі через Дію профінансують самі ж українці, які платять податки.